Refém japonês é morto no Iraque Um civil japonês, tomado como refém por terroristas no Iraque, foi morto, informa a agência de notícias Kyodo, citando fontes do governo. Extremistas islâmicos haviam ameaçado matar Shosei Koda se o governo japonês não retirasse suas tropas do Iraque em 48 horas. O premier Junichiro Koizumi rejeitou a exigência. A Kyodo diz que um corpo foi encontrado na cidade iraquiana de Tikrit e identificado como Koda.