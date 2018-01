Refém norte-americano deixa a Chechênia O norte-americano Kenneth Gluck, membro de uma missão de trabalhos humanitários na Chechênia, abriu nesta segunda-feira uma garrafa de champanhe com seus amigos depois de militares russos e agentes de segurança o terem retirado do turbulento território checheno, onde foi mantido como refém durante um mês. Steve Cornish, representante da Médicos Sem Fronteira - uma organização internacional de trabalhos humanitários -, informou que Gluck planejava ligar na noite de hoje para seus familiares. Ele foi levado de helicóptero a Nazran, capital da República da Ingushétia, que faz fronteira com a Chechênia. Ainda não se sabe quem seqüestrou Gluck, onde ele foi mantido cativo, o motivo, nem como ele foi libertado.