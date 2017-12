Refém turco é resgatado no Iraque Um refém turco foi resgatado pelas forças americanas no Iraque nesta sexta-feira, durante ofensiva contra insurgentes em Samarra, cidade que fica a cerca de 95 quilômetros ao norte de Bagdá. Yalin Kaya, funcionário de uma empresa de construção, foi levado a um posto médico nos arredores da cidade, disse o porta-voz da 1ª Divisão de Infantaria dos EUA. Ele não soube informar o estado de saúde do refém. Na madrugada desta sexta-feira, as forças americanas e iraquianas lançaram um ataque para tomar um dos principais postos de insurgentes no Iraque. Funcionários de hospitais disseram que pelo menos 80 pessoas morreram e cem ficaram feridas nos combates.