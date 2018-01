Reféns chineses são mortos nas Filipinas Dois reféns chineses morreram e outro foi resgatado com vida quando as tropas do Exército se enfrentaram neste domingo contra um bando de seqüestradores num povoado remoto, informou um porta-voz militar. Os soldados mataram seis dos mais de 20 seqüestradores durante um tiroteio nos arredores da cidade de Columbio, na província filipina de Sultan Kudarat, cerca de 950 quilômetros ao sul de Manila, informaram oficiais militares. Os três chineses estavam entre quatro pessoas dessa nacionalidade e um empresário filipino seqüestrados recentemente por ex-membros de uma guerrilha muçulmana.