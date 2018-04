Reféns das Farc estão perto do local de resgate Cinco reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estão próximos de chegar ao local em que devem ser libertados. Segundo o jornalista Carlos Lozano, diretor do diário comunista Voz, a movimentação da guerrilha começou há alguns dias. Em breve, as coordenadas d0 local de resgate devem ser reveladas. Na companhia do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Lozano - que também integra o grupo Colombianas e Colombianos pela Paz - receberá os reféns, que serão resgatados em operação comandada pelo Brasil.