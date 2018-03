Reféns de rebeldes sírios são ex-militares, diz Irã

O sequestro do grupo iraniano, ocorrido no final de semana, deu início a uma crise diplomática regional. O Irã nega a acusação dos rebeldes sírios que de os 48 homens realizavam uma missão de vigilância para o governo de Damasco e afirma que eles são peregrinos.

Teerã pediu aos países sunitas que apoiam os rebeldes sírios - dentre eles a Turquia e o Catar - que ajudem na negociação para a libertação dos reféns, capturados no sábado.

Não havia novas informações nesta quarta-feira sobre o destino do grupo de iranianos. No início da semana, a brigada rebelde que os capturou ameaçou matá-los. As informações são da Dow Jones.