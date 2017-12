Reféns franceses podem ser libertados nas próximas horas Um negociador francês disse nesta sexta-feira que dois jornalistas seqüestrados há mais de um mês no Iraque podem ser libertados nas próximas horas. Philippe Brett afirmou à rádio Europe-1 que estava com os dois reféns, em fase final de negociação para libertá-los. Christian Chesnot, 37, e George Malbrunot, 41, desapareceram em 20 de agosto quando aparentemente dirigiam-se a Najaf. O exército islâmico no Iraque assumiu a autoria do seqüestro.