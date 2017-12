Reféns italianos no Iraque são mostrados em TV árabe Semanas depois de capturados no Iraque, três reféns italianos apareceram hoje numa transmissão da TV Al-Jazira. Quatro italianos haviam sido tomados como reféns por rebeldes iraquianos em 12 de abril. Pouco depois, um foi executado - Fabrizio Quattrocchi - e houve a divulgação de um vídeo de sua morte. As imagens apresentadas hoje mostram os três sobreviventes sentados em cadeiras e com aparência razoavelmente saudável. Os italianos estavam barbados e um pouco magros, mas não pareciam feridos. Este foi o primeiro vídeo com os três divulgado em várias semanas. A captura dos italianos foi reivindicada por um grupo que se intitula Brigada Verde.