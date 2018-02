Reféns japoneses estão ilesos, diz fonte O encarregado de negociar a libertação de três cidadãos japoneses seqüestrados no Iraque anunciou ao governo de Tóquio que os três reféns não foram feridos, informou a agência Kyodo na madrugada de segunda-feira (horário local do Japão). O negociador disse que os três estão perto de Faluja, acrescentou a agência noticiosa japonesa, citando fontes não identificadas do governo.