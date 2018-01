Reféns libaneses são libertados no Iraque Dois reféns libaneses foram libertados no Iraque, diz a mulher de um deles. Nada Sayour afirma ter recebido um telefonema do marido, Kassem Murqbawi, no qual ele informa que estará em casa dentro de três dias. Murqbawi disse que outro caminhoneiro, que havia sido capturado junto com ele, também foi solto. Quatro caminhoneiros libaneses foram seqüestrados em 1º de agosto: Murqbawi, Taha al-Jundi e seu irmão Nasser e Khaldoun Othman.