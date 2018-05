Reféns mantidos por jovem armado com espadas na França são liberados

Policiais isolaram a área onde da escola onde o jovem manteve reféns

As autoridades da França informaram que todas as crianças e o professor mantidos como reféns por um jovem armado com espadas em uma escola infantil foram libertados.

A polícia deteve o jovem depois da libertação dos reféns na cidade de Besançon, no oeste do país.

Segundo informações iniciais das autoridades da cidade, o homem chegou a manter 20 crianças dentro da escola, mas libertou a maioria. No momento do final do cerco, seis crianças ainda estariam sendo feitas reféns.

A polícia cercou o prédio da escola.

O jovem, que teria cerca de 17 anos, teria entrado na escola pouco depois da abertura dos portões, na manhã desta segunda-feira.

A polícia conseguiu contatar o jovem por telefone. O jovem estaria sofrendo de depressão, segundo informações não confirmadas.