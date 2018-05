Reféns sul-coreanos estão vivos, diz Taliban Os 21 reféns sul-coreanos mantidos no Afeganistão estão vivos, disse o Taliban na quarta-feira, enquanto as Forças Armadas advertiam moradores para deixar as áreas próximas ao local em que estaria o cativeiro. O porta-voz do Taliban Qari Mohammad Yousuf afirmou que os reféns estão vivos, apesar de ter acabado o prazo dado pelos sequestradores para matá-los se o governo afegão não libertasse insurgentes presos. "Sim, eles estão vivos", disse Yousuf à Reuters por telefone. "Mas o perigo continua. É possível que eles sejam mortos", disse, sem dar prazos. O governo afegão recusa-se a atender as exigências para libertar os prisioneiros do Taliban, afirmando que isso só incentivaria novos sequestros. Vinte e três voluntários religiosos sul-coreanos foram capturados em um ônibus numa estrada ao sul de Cabul, quando atravessavam a província de Ghazni, no mês passado. Desde então, dois voluntários coreanos foram mortos pelos sequestradores, depois de as exigências feitas pelos captores terem sido ignoradas. O Ministério da Defesa disse que helicópteros do Exército lançaram folhetos em várias regiões da província advertindo os moradores a procurar áreas mais seguras e evitar baixas civis durante a operação que será iniciada "nas próximas semanas". Mas o ministério disse se tratar de uma operação de rotina, sem relação com o sequestro. Uma eventual operação de resgate será dificultada pela estratégia do Taliban, que dividiu o grupo de reféns e os está mantendo em vários cativeiros diferentes. Dezoito dos voluntários são mulheres. O porta-voz do Taliban disse que os combatentes não detectaram nenhuma operação de resgate, mas que observaram o aumento dos movimentos militares na região. Os familiares dos reféns fizeram um apelo ao governo norte-americano para que intervenha no caso. Parlamentares sul-coreanos também fizeram um apelo conjunto aos EUA. O grupo foi enviado por uma igreja cristã em Seul para prestar assistência humanitária no Afeganistão. REUTERS CP