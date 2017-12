Reféns turco e egípcio são libertados no Iraque Dois caminhoneiros, um turco e um egípcio, foram libertados e entregues a um jornalista iraquiano, semanas depois de terem sido capturados na cidade de Faluja. Bulent Yanik, da Turquia, e Victor Tawfiq Gerges, do Egito, haviam sido seqüestrados enquanto transportavam suprimentos do Kuwait para o Iraque. Os dois foram entregues ao chefe do escritório de Bagdá de uma agência de notícias turca. O jornalista, que pediu para não ser identificado, disse que a libertação dos dois ocorreu nas proximidades de Faluja e que ambos foram encaminhados à embaixada da Turquia.