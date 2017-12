Reféns turcos são libertados no Iraque Rebeldes iraquianos soltaram três turcos que eram mantidos como reféns, informa a chancelaria turca. Dois outros turcos capturados no Iraque teriam avisado as famílias de que serão libertados em breve. Os turcos estão entre dezenas de pessoas seqüestradas no Iraque nos últimos meses. Muitas já foram mortas - duas, por decapitação. ?Nossos cidadãos foram soltos?, disse o ministro Abdullah Gul. Ele fez a declaração depois que a TV Al-Jazira informou que o grupo responsável pela decapitação de dois reféns iria libertar três turcos. A Al-Jazira mostrou imagens dos três ajoelhados diante de três terroristas, um dos quais lia uma declaração. ?Por vocês, nossos irmãos, e muçulmanos e do povo da Turquia... libertaremos estes reféns e os enviaremos em segurança para casa?, disse. A captura dos turcos foi reivindicada pelo líder terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi.