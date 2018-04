Referendo no Sudão foi legítimo e transparente, dizem observadores

JUBA - Um grupo de observadores internacionais e independentes liderados pelos ex-presidente dos EUA Jimmy Carter disse nesta segunda-feira, 17, que a votação do referendo de independência do Sudão do sul foi transparente e crível.

O Centro Carter elogiou os eleitores sudaneses pelo comprometimento e pela paciência na votação. As missões de observadores da Organização das Nações Unidas e da União Europeia (UE) também informaram que o processo foi pacífico e legítimo.

Mais de 4 mil observadores fiscalizaram a votação no Sudão do Sul, que tenta a independência do Norte para dividir o maior país da África. O referendo começou na semana passada e terminou no domingo.

A expectativa é que o sul, de ampla maioria cristã, escolha a independência do norte. O Centro Carter já anunciou que espera que o governo sudanês respeite a decisão da população do Sul.