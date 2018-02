Referendo sobre Ilhas Malvinas começa amanhã A Grã-Bretanha espera que um referendo sobre o status das Ilhas Malvinas vá retirar os Estados Unidos e outros governos neutros de cima do muro em sua disputa territorial com a Argentina sobre a remoto arquipélago do Atlântico Sul. Apenas 1.650 eleitores estão registrados para participar de um voto secreto amanhã e segunda-feira, que será acompanhado por observadores eleitorais do Canadá, México, os EUA, Paraguai, Uruguai, Chile e Nova Zelândia.