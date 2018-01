Refinaria incendeia-se depois de explosão no Texas Uma refinaria da companhia petrolífera britânica BP no Texas - a terceira maior instalação desse tipo nos Estados Unidos - incendiou-se após uma explosão. A explosão na refinaria parece ter sido acidental, mas as autoridades federais responsáveis pela segurança investigam o caso, não afastando a possibilidade de ação terrorista. Annie Smith, porta-voz da BP, porém, disse que a explosão e o incêndio "não parecem ter sido causados por nenhuma razão externa". A BP mantém um elevado nível de segurança em sua refinaria, tendo reforçado ainda mais o dispositivo na semana passada, após receber um alerta do FBI sobre uma ameaça a suas instalações. Em Londres, um porta-voz da BP informou horas depois que o incêndio em sua refinaria no Texas havia sido controlado. "O incêndio foi apagado às 23 horas (horário local)", disse o porta-voz da companhia petrolífera britânica. "Ainda é muito cedo para se dizer que impacto o incêndio terá sobre a produção da refinaria", completou. Nada foi informado sobre feridos.