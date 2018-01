Refinaria na Indonésia explode e deixa 150 feridos Uma explosão numa refinaria de óleo na Indonésia deixou aproximadamente 15o feridos e causou a fuga de 7 mil moradores de suas casas, afirmou a Polícia. A explosão aconteceu junto a Pertamina-PetroChina refinaria no leste da província de Java quando trabalhadores tentavam conter um vazamento de gás. Ainda não há confirmação de mortos, mas pelo menos 150 foram hospitalizadas com problemas respiratórios depois de inalar gás. "A Polícia ainda está investigando a causa do acidente", disse uma autoridade local. Embora o fogo tenha sido extinto, aproximadamente 7 mil moradores de 10 vilarejos ao redor de 57 quilômetros do distrito ao leste de Jacarta não podem Retornar para suas casas até que a área seja considerada segura.