"Refletindo a Ausência" será monumento às vítimas do WTC "Refletindo a Ausência", um projeto de Michael Arad, será o memorial das vítimas do atentado ao World Trade Center, segundo decisão de um júri de 13 membros que se reuniu na prefeitura de Nova York. Do grupo responsável pela decisão participam a projetista do Memorial dos Veteranos do Vietnã, Maya Lin, e a viúva de uma das quase 3.000 vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001. Outros dois projetos - "Jardim das Luzes" e "Passagens de Luz: Memorial das Nuvens" - foram descartados na escolha final.