Reforçada segurança em prisão de assassino de jornalista dos EUA A segurança foi reforçada nesta terça-feira em torno da penitenciária de Hyderabad depois de autoridades locais terem notificado o recebimento de uma carta que ameaçava com atos de violência se Ahmed Omar Saeed Sheikh for enforcado pela morte de Daniel Pearl, repórter do Wall Street Journal seqüestrado e assassinado no início deste ano. Saeed, um militante islâmico nascido na Grã-Bretanha, foi condenado na segunda-feira à morte por enforcamento pelo crime. Três cúmplices receberam sentenças de prisão perpétua, que no Paquistão duram 25 anos. Hoje, as autoridades locais disseram ter recebido uma carta com ameaças de retaliações "pesadas" se Saeed for enforcado. A carta possuía carimbo postal, mas funcionários não disseram de onde. O papel também foi assinado, mas o nome era falso.