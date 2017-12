Reforçado policiamento em prédios americanos e israelenses A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) reforçou nesta terça-feira o policiamento nos organismos americanos e israelenses, públicos e privados, em São Paulo. Isso ocorreu em razão da onda de ataques terroristas aos Estados Unidos. A assessoria da SSP-SP não informou quantos homens foram mobilizados, mas garantiu que todos os prováveis alvos israelenses e americanos em São Paulo estão com a segurança reforçada. Além disso, a polícia solicita que a população evite, se possível, o acesso a esses locais. "Infelizmente não há como prever se há algum maluco solto por aí", disse um assessor da secretaria. Citibank evacua sede A assessoria de comunicação do Citibank informa que a instituição está solicitando que os funcionários deixem a sede da instituição em São Paulo devido aos atentados terroristas que aconteceram nos Estados Unidos e de repercussões ainda imprevisíveis. A administração do prédio onde funciona o Citibank no centro do Rio de Janeiro solicitou que todos os funcionários deixassem o local. No prédio funcionam também escritórios do Credicard e da Telemar. Funcionários deixam consulado em São Paulo Funcionários do Consulado Americano em São Paulo estão deixando o prédio nesta terça-feira em São Paulo, seguindo a orientação da Embaixada em Brasília. A segurança do prédio está sendo reforçada com a Polícia Civil e a Polícia Federal.