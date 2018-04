Reforço em túnel termina antes do previsto, diz jornal O processo de reforço dos primeiros 90 metros do poço que será usado para resgatar os 33 mineiros presos no norte do Chile foi concluído na madrugada de hoje, informou o jornal local El Mercurio. Esse reforço terminou às 3h (hora local), seis horas antes do previsto inicialmente pelos técnicos.