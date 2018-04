Reforço militar australiano chega ao Timor Leste

As primeiras tropas de reforço australianas começaram a chegar nesta terça-feira, 12, ao Timor Leste para garantir a segurança após os atentados desta segunda-feira (horário local) contra o presidente, José Ramos Horta, e o primeiro-ministro, Xanana Gusmão. Veja também: Presidente do Timor será submetido a 3ª cirurgia após atentado A crise no Timor Leste Desembarcaram no porto de Díli 120 soldados e 70 policiais que viajaram a bordo da fragata HMAS Perth, cuja tripulação de aproximadamente 170 membros também se unirá aos quase 900 efetivos australianos já desdobrados no país, informou a rádio ABC. Outra embarcação está a caminho para levar mais forças da Austrália ao Timor, onde reina a calma depois da declaração de 48 horas de estado de emergência e da forte chuva. A população local teme uma reação violenta dos seguidores de Alfredo Reinado, o comandante rebelde que morreu no ataque contra Ramos Horta. O primeiro-ministro australiano, Kevin Rudd, anunciou nesta segunda-feira que visitará o Timor Leste antes do fim desta semana. Austrália e Nova Zelândia lideram junto com as Nações Unidas as forças internacionais de paz no país, estabelecidas após a onda de violência de meados de 2006 instigada pelo próprio Reinado.