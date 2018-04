Reforços para exército da síria seguem para Homs

Osso disse que o governo sírio parece estar preparando uma invasão dos bairros controlados pelos rebeldes na cidade antes do referendo do dia 26 de fevereiro sobre uma nova constituição. O ativista, porém, não acredita que as forças de Assad consigam retomar Homs já que os moradores planejam lutar "até a última pessoa".

O governo mantém o bombardeio ao bairro de Baba Amr, em Homs, que está sob ataque há mais de duas semanas. As informações são da Associated Press.