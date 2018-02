Reforma da saúde será teste para governo, diz Obama

"Na próxima semana é nossa chance de finalmente reformar nosso sistema de saúde de modo que funcione para famílias e pequenos negócios. É nossa chance de finalmente dar paz de espírito aos americanos, sabendo que conseguirão ter cobertura acessível quando mais precisarem."

Um ponto de partida para as negociações da semana que vem é uma versão ainda não conhecida de dois projetos de lei aprovados separadamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

O republicano Dave Camp disse que as pessoas querem que Obama e os democratas "descartem seu plano equivocado de uma aquisição do sistema de saúde pelo governo" e comecem de novo passo-a-passo. "Para aquelas famílias e pequenas empresas em busca de um sinal de que Washington está pronto para acordar e achar um senso comum sobre o assunto, a reunião da próxima semana sobre a reforma da saúde pode não ser isso", afirmou ele, acusando o novo projeto de ter sido redigido em segredo.

Obama afirmou que a sessão, que será televisionada pela C-SPAN, testará se os braços legislativo e executivo do governo podem trabalhar juntos. Ele disse que as pessoas estão fartas de disputas partidárias. "O que está sendo testado aqui não é apenas nossa capacidade para resolver esse problema, e sim nossa capacidade para solucionar qualquer um", declarou o presidente. As informações são da

Associated Press.