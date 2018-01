Reforma democrática falhou, reconhece presidente do Irã O presidente do Irã, Mohammad Khatami, reconhece que fracassou em implementar seu programa de reformas democráticas, alegando ter cedido à vontade do líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, para evitar conflitos nas ruas e preservar o status islâmico. "Se recuei, recuei contra o sistema em que acreditava", disse Khatami a estudantes da Universidade de Teerã, alguns abertamente enfurecidos com o homem que já foi visto como a maior esperança de um Irã democrático. "Achei necessário salvar o establishment governante". Estudante gritavam: "Khatami, Khatami, vergonha!". Outros: "Khatami incompetente, nossos votos não o abençoarão!". A recepção entre os estudantes marca uma mudança drástica para o intelectual que já contou com a admiração sincera de boa parte da população jovem, muitos dos quais carregavam sua fotografia nas carteiras. O Conselho Guardião do Irã, colegiado conservador de clérigos islâmicos que tem o poder de desfazer atos do Parlamento, proibiu muitos políticos reformistas de concorrer às eleições de fevereiro. Desde então, Khatami passou a ser visto como um líder ineficiente e submisso. Ele diz que optou por manter as eleições para evitar violência nas ruas. "Ou tínhamos eleições ou teríamos violência", disse ele. O mandato de Khatami termina em junho de 2005. Ele disse que espera ansioso pelo final de seu termo. "Felizmente, meu mandato chega ao fim", afirmou. O presidente insistiu que a democracia só chegará ao Irã por meio do islamismo: "A única maneira de salvar este país é estabelecer a democracia", disse. "O caminho para a democracia é através e por dentro da República Islâmica".