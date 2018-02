REFORMA É 1º PASSO PARA INCLUSÃO DE IMIGRANTES

Erika Andiola tinha 11 anos quando saiu do México e entrou nos Estados Unidos com a mãe e três de seus cinco irmãos - os outros dois já haviam emigrado três anos antes. Seus sete sobrinhos nasceram nos EUA e são cidadãos americanos. No entanto, apesar de viverem no país há 17 anos, a matriarca Guadalupe continua a enfrentar o risco de ser deportada, mesmo com as mudanças anunciadas pelo presidente Barack Obama na quinta-feira.

A família Andiola é o retrato do que ocorre com muitas das milhões de famílias indocumentadas que vivem sob o que Obama chamou de "sistema de imigração falido". Os pais dos sete sobrinhos que têm cidadania americana são ilegais e estão entre os principais beneficiados das novas medidas, previstas em decretos do presidente.

Erika e seu irmão mais novo se enquadraram em um ato de 2012 que suspendeu as deportações dos que haviam entrado no país com menos de 16 anos de idade e ainda não haviam completado 31 anos.

No entanto, Guadalupe está excluída dessas decisões e enfrenta um processo de deportação iniciado há dois anos, quando oficiais de imigração fizeram uma blitz em sua casa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seu destino depende do poder discricionário dos funcionários responsáveis por seu caso, que podem permitir que ela fique nos EUA ou ordenar sua deportação para o México. "Para minha mãe, não há nada lá. Minha avó morreu em fevereiro, ela não tem mais casa e não vê meus tios há anos", disse Erika em entrevista por telefone ao Estado.

A esperança da família é a nova orientação de Obama para que os oficiais de imigração deem prioridade à deportação de criminosos e de pessoas que entraram nos EUA desde o início de 2014. Os que têm filhos e estão no país há mais de dez anos deverão ser tratados com tolerância.

O presidente decidiu adotar as medidas por decreto depois de fracassar em suas tentativas de convencer a Câmara dos Representantes a votar o projeto de reforma do sistema de imigração aprovado no Senado em junho de 2013. No entanto, os seus poderes executivos são limitados, o que restringe o alcance das mudanças.

Mesmo com o decreto, a situação da família Andiola é precária. Apesar de permitirem o trabalho legal, as medidas de 2012 e as anunciadas na quinta-feira apenas suspendem de maneira temporária as deportações - elas não legalizam a situação dos indocumentados nem permitem a obtenção da cidadania americana.

"Nós queremos que o Congresso aprove uma reforma de imigração que abra o caminho para a cidadania. O presidente não tem o poder de fazer isso. Ele só pode mudar a política de deportações", observou Erika, uma das diretoras da Dream Action Coalition, entidade que defende os direitos dos jovens indocumentados.

Esse grupo é chamado de "dreamers" (sonhadores), em razão de um fracassado projeto que tramitou no Congresso que previa a concessão de residência permanente aos imigrantes trazidos aos Estados Unidos por seus pais. A proposta era conhecida pela sigla DREAM, que correspondia às palavras, em inglês, para Desenvolvimento, Reparação e Educação para Menores Estrangeiros.

O ato de 2012 de Obama também foi adotado por decreto, depois que o DREAM morreu no Congresso. As novas medidas anunciadas na quinta-feira podem beneficiar até 5 milhões dos 11,4 milhões de indocumentados que vivem no país. A maioria deles está excluída dos benefícios. "Isso é apenas um passo. Nós temos um longo caminho a percorrer, porque muitas pessoas ficaram de fora", disse Erika, que estudou psicologia na Universidade do Arizona, onde vive.

O número de famílias que reúnem cidadãos americanos e indocumentados cresceu na medida em que se ampliou o período de permanência dos imigrantes nos Estados Unidos. Dados do Pew Research Hispanic Trends Project mostram que o tempo médio de residência dos adultos sem documentos passou de 8 para 13 anos no período de 10 anos, entre 2003 e 2013.

Isso significa que pelo menos metade dos estimados 10,4 milhões de adultos ilegais está no país há mais de 13 anos, período suficiente para constituírem famílias e terem filhos, que automaticamente são cidadãos americanos.

Os pais de pessoas nascidas nos Estados Unidos compõem o maior universo dos favorecidos pelas medidas adotadas por Obama: eles são 4,1 milhões dos 5 milhões abrangidos pelos decretos. A condição é que eles vivam no país há mais de cinco anos.

Os números do Pew Research mostram que apenas 15% dos adultos indocumentados estão nos EUA por um período inferior a esse. A maioria, cerca de 62%, vive no país há uma década ou mais, enquanto 21% estão nos Estados Unidos há mais de 20 anos.