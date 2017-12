Reforma política pode colocar partido basco na ilegalidade A Câmara dos Deputados espanhola aprovou hoje (04) a reforma da lei dos partidos políticos - medida que abre as portas para que o partido basco Herri Batasuna, braço político do grupo armado separatista ETA, seja proscrito. A reforma da lei foi motivo de polêmica aberta na semana passada entre a Igreja basca, que vê com reservas sua aprovação, e o governo central. A lei foi aprovada por 93% dos parlamentares, com 304 votos a favor e 16 contra. Proposta pelo Executivo, a lei foi aprovada pelo governante Partido Popular e pelo Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), principal grupo da oposição e também pelos nacionalistas catalães e das Ilhas Canárias, devendo ser definitivamente aprovada em 25 de junho ao tramitar com urgência pelo Senado. Os partidos nacionalistas bascos e o Esquerda Unida se opuseram à mudança na lei partidária. O primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, apresentou ao PSOE em fevereiro passado uma proposta para modificar a Lei de Partidos com o objetivo de proscrever o Herri Batasuna - um passo por ele considerado de vital importânica para lutar contra o ETA e seus cúmplices.