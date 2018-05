Reformas vão ''arejar'' Cuba, diz Chávez O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, elogiou na quinta-feira à noite o "arejamento" em Cuba após o 6.º Congresso do PC, que renovou 20% da cúpula do regime. Para Chávez, o modelo cubano não fracassou nem vai fracassar. "É um processo que está apenas começando. Digo que é um arejamento, uma atualização do modelo", afirmou o venezuelano, que ressaltou que o sistema não será reproduzido no país. Desde que chegou ao poder, em 1999, Chávez intensificou os laços econômicos e políticos com Cuba.