Reformista Khatami confirma candidatura O atual presidente do Irã, Mahmud Ahmadinejad, terá um forte concorrente nas próximas eleições, marcadas para 12 de junho. Durante um encontro com aliados, o ex-presidente Mohamed Khatami, de 65 anos, confirmou ontem que será mesmo candidato. Reformista moderado e aberto ao diálogo internacional, Khatami representa um alternativa mais ponderada ao pulso firme nacionalista de Ahmadinejad. A candidatura do reformista encerra especulações que já duravam meses.