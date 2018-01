Refrigerante pró-palestinos é sucesso na França Uma campanha nos países árabes para boicotar produtos norte-americanos por causa do apoio dos Estados Unidos a Israel adquiriu um sabor próprio na França, onde uma imitação da Coca-Cola está sendo comercializada não tanto por suas qualidades para matar a sede, mas mais como uma declaração política. O refrigerante Mecca-Cola entrou nas prateleiras das lojas da França no dia 6 de novembro, início do mês sagrado do Ramadã. Dez por cento da renda obtida com as vendas são destinados às "causas palestinas", com o objetivo de melhorar a vida das crianças palestinas, afirma a empresa em seu site na Internet. "Não bebam de forma estúpida, bebam engajados!", declara o site da Mecca-Cola. O site também traz fotos de jovens palestinos jogando pedras em tanques israelenses, jovens mascarados carregando estilingues e uma mulher vestida com um véu lutando com forças israelenses. Tawfik Mathlouthi, criador da Mecca-Cola, disse que mais de 1,2 milhão de garrafas foram vendidas. Fabricada na França, a Mecca-Cola também é vendida na Grã-Bretanha e na Alemanha, afirmou ele, e há outros mercados em vista.