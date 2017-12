Refugiados afegãos chegam a Nauru Depois de passar três semanas no mar, um grupo de 100 refugiados afegãos voltou hoje a pisar em terra firme. O grupo, entretanto, desembarcou hoje em Nauru - uma pequena ilha do Pacífico - e não em seu destino original, a Austrália. Centenas de moradores foram até o principal porto de Nauru para observar os refugiados sendo transferidos para terra por embarcações australianas. O grupo de afegãos foi recebido por mulheres executando as danças tradicionais de Nauru e cada um deles recebeu um pequeno buquê de flores. Eles então foram transportados em seis ônibus para campos de refugiados provisórios, constuídos por soldados australianos no interior de Nauru. À medida que os refugiados se aproximavam do porto, alguns deles mostravam uma faixa onde estava escrito: "Obrigado ao honrado governo de Nauru por dar proteção e abrigo aos refugiados afegãos". Um homem que não quis se identificar disse que o grupo ficou grato pelo governo de Nauru tê-los aceito. "Nós queríamos ir (para a Austrália), infelizmente a Austrália fechou a porta para nós", ele disse. Os afegãos foram levados a Nauru a bordo do navio militar australiano HMAS Manoora, depois que a Austrália recusou receber os refugiados. A medida gerou muitas críticas por parte da comunidade internacional, mas foi aplaudida pela maioria dos australianos. Há 663 refugiados no Manoora, e cerca de 150 mulheres e crianças que estão entre o grupo serão serão levados para a Nova Zelândia.