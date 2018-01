Refugiados costuram a própria boca durante protesto em Calais

PARIS - Uma dezena de imigrantes iranianos costurou a própria boca nesta quinta-feira, 3, em protesto contra o desmantelamento da chamada "selva" de Calais, abrigo utilizado há meses por mais de mil imigrantes no noroeste da França.

O protesto aconteceu a poucos metros de um dos centros da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), localizado de frente para a costa britânica, diante da imprensa e com os rostos cobertos.

Outro grupo de imigrantes fez o mesmo na quarta-feira e mostrou cartazes com slogans como "We are humans" (“Somos humanos”) e "Where is your democracy?" (“Onde está sua democracia?”).

Não se sabe se algum dos que estavam no protesto já haviam participado da manifestação da véspera, que contou com cinco a oito indivíduos, segundo a prefeitura e algumas associações.

A delegação do governo na região divulgou um comunicado em que destacou sua "profunda emoção" com relação ao protesto, ressaltando que "nada justifica esses extremos".

O gesto de costurar a própria boca já havia sido utilizado por refugiados em novembro na Grécia, diante da recusa da Macedônia em deixá-los atravessar a fronteira. /EFE