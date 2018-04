Refugiados do Irã costuram lábios em protesto na Grécia Um grupo de refugiados iranianos costurou seus lábios com linhas, em meio a uma greve de fome para pressionar o governo da Grécia a lhes conceder status de refugiados políticos, disseram hoje na capital grega os organizadores do protesto. Os 25 manifestantes acamparam no centro de Atenas e iniciaram o protesto na última quinta-feira, 14. Sete deles costuraram os lábios, em desafio às autoridades gregas, que enfrentam uma pressão cada vez maior para aceitar pedidos de asilo.