Refugiados e imigrantes são removidos de área próxima ao aeroporto de Atenas

ATENAS - A polícia grega evacuou nesta sexta-feira, 2, centenas de imigrantes e refugiados de um abrigo instalado em construções abandonadas em uma área próxima ao aeroporto de Atenas, que está em um processo de reestruturação bilionário.

O acesso ao aeroporto Hellenikon foi bloqueado durante a manhã e dezenas de policiais permaneceram na região enquanto os quase 600 imigrantes pegavam seus pertences e embarcavam em ônibus para campos de refugiados em outros lugares da Grécia.

A polícia disse que cerca de 350 pessoas, principalmente famílias, iriam para um campo em Tebas, a 70 quilômetros a noroeste de Atenas, enquanto o restante, formado principalmente por pessoas solteiras, iria para Derveni, 140 quilômetros a oeste da capital.

Imigrantes e ativistas gregos fizeram diversos protestos no aeroporto contra as condições de vida nos últimos meses. O local, que inclui lugares usados nas Olimpíadas de 2004, é parte dos esforços de privatização da Grécia e está sendo remodelado por um projeto urbano estimado em US$ 7,8 bilhões. / AP