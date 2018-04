Refugiados lutam para se adaptar à vida no país vizinho

Os 15.271 refugiados norte-coreanos que conseguiram chegar à Coreia do Sul enfrentaram inúmeros riscos em uma jornada que muitas vezes durou anos. No novo país, eles tiveram de trilhar outro caminho igualmente árduo: a adaptação a uma sociedade totalmente distinta da que deixaram para trás. "A maioria fracassa", afirma o reverendo Chun Ki-won, que há mais de uma década ajuda os refugiados que estão na China a fugirem para a Coreia do Sul. "Nós estamos separados há apenas 60 anos, mas parecem 600", observa a assistente social Kim Sun Hwa, que aponta diferenças políticas, ideológicas, culturais e até linguísticas. Durante séculos, a Coreia foi um único país, no qual sul e norte partilhavam a mesma cultura e o mesmo sistema político. A escrita continua a ser a mesma, mas a península foi dividida em regimes antagônicos depois do fim da 2.ª Guerra. O norte ficou sob influência da União Soviética, então líder do mundo comunista. O sul aderiu ao capitalismo professado pelos Estados Unidos. Kim Sun Hwa é diretora-geral de um dos 30 centros comunitários que dão apoio a norte-coreanos no sul e afirma que o problema mais imediato é lidar com o estado psicológico dos que conseguem realizar uma fuga bem sucedida do regime comunista. A maioria chega com sintomas de Distúrbio de Stress Pós-Traumático (PTSD, na sigla em inglês), que atinge pessoas expostas a situações de extrema tensão. Depois disso, eles terão de aprender as regras de uma sociedade altamente competitiva e tecnologicamente avançada. Na Coreia do Norte, quase ninguém tem computador, a maioria não sabe o que é internet e telefones celulares são uma raridade. A informação é totalmente controlada pelo regime de partido único e a população só tem acesso a canais de TV oficiais. "A sociedade sul-coreana muda muito rapidamente. Os refugiados têm dificuldade para arrumar emprego e têm de aprender tudo do começo, desde usar internet e celular até abrir conta em banco, administrar o dinheiro e se matricular em uma escola", afirma Kim. Outro problema é a solidão, já que muitos deixam familiares para trás, sem saber se um dia irão reencontrá-los. Y.G.J. , 27, está na Coreia do Sul há sete anos, mas ainda enfrenta dificuldades de adaptação. Antes de chegar ao país, ele ficou cinco anos na China, onde vivia sob o constante temor de ser descoberto. Seus pais se divorciaram cinco anos depois de ele fugir, e o pai morreu assim que ele chegou a Seul. O refugiado não sabe onde está sua mãe e a última vez que teve notícias do irmão foi há seis meses. SOLIDÃO A solidão é uma constante em sua vida. A situação melhorou há um ano e meio, quando ele passou a viver e trabalhar na Missão Durihana, do reverendo Chun Ki-won. Mas ele sente saudades do país onde nasceu e cresceu. "Ontem eu fiquei ouvindo músicas da Coreia do Norte e pensando muito na minha família e no meu irmão. Eu me sinto muito só aqui", disse ele. Y.G.J. afirmou que se considera sul-coreano. Mas quando os dois países se enfrentam em um jogo de futebol, torce para a Coreia do Norte. O processo de adaptação de Yong Hee (pseudônimo), de 23 anos, foi mais fácil e ela não tem dúvidas de que a Coreia do Sul é o seu país. A refugiada chegou a Seul há um ano e dois meses e cursa o primeiro ano da faculdade de Educação Infantil. "Quero viver aqui para sempre", assegura.