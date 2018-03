Refugiados palestinos deixam Amã rumo ao Brasil Um grupo de 36 palestinos deixou ontem o campo de refugiados de Ruweished, na na Jordânia, rumo ao Brasil. Vindos de Bagdá, eles viviam no local desde 2003, quando foram expulsos do Iraque assim que o país foi invadido pelos EUA. Outros 35 palestinos do mesmo campo já haviam chegado ao País em 21 de setembro e foram instalados em cidades do interior de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Com o apoio da ONU, um terceiro grupo, com 37 pessoas, deverá desembarcar no Brasil no dia 18. ''''Esperamos que todos os palestinos se adaptem rapidamente e vivam felizes'''', disse o embaixador do Brasil na Jordânia, Antonio Carlos Coelho da Rocha, que acompanhou o grupo de refugiados até o aeroporto internacional de Amã. ''''Entre eles, há seis crianças e uma mulher grávida, que dará à luz no Brasil'''', disse Rocha.