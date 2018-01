Refugiados palestinos manifestam apoio ao líder da FPLP Cerca de 2.000 palestinos se manifestaram nesta quarta-feira em um acampamento de refugiados no sul do Líbano para mostrar seu apoio ao líder palestino Ahmed Saadat, preso na terça-feira pelo exército israelense na prisão de Jericó, onde cumpria pena. Os manifestantes percorreram as ruas do acampamento de Ain, situado na localidade de Sidón, com bandeiras palestinas e fotos de Saadat, líder da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP). Eles gritavam slogans contra Israel, o Reino Unido e os Estados Unidos e exigiram a libertação imediata do líder da FPLP e de seus companheiros, levados para uma prisão de alta segurança em Israel. Alguns dos manifestantes estavam armados e ameaçaram represálias contra os israelenses. "A resposta daqueles que são capazes de liquidar ministros não tardará", lia-se em um dos cartazes.