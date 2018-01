Refugiados palestinos não voltarão, diz vice de Israel O vice-primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, afirmou que seu país não vai tomar nenhuma medida concreta para a paz a não ser que os palestinos abandonem "inequivocamente" sua reivindicação de que os refugiados palestinos possam voltar para suas regiões de origem. O chamado "direito de retorno" para os palestinos que foram obrigados a deixar os lugares em que viviam durante a guerra de 1947/48 tem provocado impasses em todas as negociações de paz entre Israel e os palestinos. Cerca de 700 mil palestinos foram obrigados a fugir durante aquele conflito. Hoje, eles e seus descendentes somam mais de 4 milhões de pessoas que vivem confinadas em campos de refugiados, ou espalhadas por outros países. Segundo Olmert, o governo dos Estados Unidos está ciente de que esse problema é uma das questões a serem discutidas nos debates sobre o "roteiro para a paz" formulado pelo Quarteto - grupo de mediadores de paz composto por EUA, Rússia, União Européia e ONU. O vice-primeiro-ministro israelense não esclareceu se Israel insiste em que os palestinos abandonem o "direito de retorno" como condição para o início do processo do "mapa para a paz". Na guerra de 1947/48, que culminou na formação do Estado de Israel, os judeus estavam exercendo o que viam como seu próprio "direito de retorno" às terras que acreditam terem sido dadas por Deus aos seguidores do profeta Moisés.