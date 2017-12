Refugiados que fogem do Congo já são 30.000 Mais de 30.000 refugiados cruzaram a fronteira entre o Congo e o Burundi para escapar dos combates no leste congolês, informou uma autoridade. Tropas leais ao comandante renegado Jules Mutebutsi enfrentam forças do governo na província de Kivu do Sul, mais de uma semana depois de os rebeldes terem sido expulsos da capital provincial. Desde que as forças do governo chegaram o fluxo de refugiados não pára, diz o prefeito de Rugombo, Onesphore Nduwimana. ?Temos registrado pelo menos mil refugiados ao dia?, disse ele.