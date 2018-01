Refugiados sérvios iniciam retorno a Kosovo A Agência para Refugiados das Nações Unidas ajudou 54 sérvios a regressarem à sua vila natal em Kosovo, no primeiro retorno organizado de refugiados à província iugoslava, informou hoje Maki Shinohara, alta comissária da ONU para os Refugiados. O grupo chegou durante o final de semana a Osojane, depois de sair da Sérvia e percorrer os traiçoeiros caminhos do norte de Kosovo. Tropas da Otan escoltavam os ônibus que transportavam os refugiados. Segundo Shinohara, embora as medidas de segurança tenham complicado este primeiro regresso, "trata-se de uma conquista importante", e outras operações similares serão organizadas no futuro. A administração das Nações Unidas na província foi estabelecida em 1999, depois de três meses de bombardeios da Otan contra a Iugoslávia, lançados para, segundo a organização atlântica, obrigar o ex-presidente Slobodan Milosevic a cessar sua repressão contra membros de etnia albanesa, em um processo que já havia causado milhares de mortes.