Refugiados sírios chegam à Alemanha como parte do acordo entre Turquia e UE

BERLIM - Um grupo de 16 refugiados sírios chegou nesta segunda-feira, 4, a Hannover, na região central da Alemanha, em um voo regular vindo da Turquia, como parte do acordo assinado entre a União Europeia e o país, que recebeu também o primeiro contingente de solicitantes de asilo devolvidos da Grécia.

Fontes do Escritório Federal para a Migração e os Refugiados da Alemanha confirmaram que os primeiros sírios aterrissaram nesta manhã no aeroporto de Hannover. A cidade vai receber um segundo grupo de imigrantes ainda nesta segunda-feira.

Eles ficarão provisoriamente instalados no centro de amparo da cidade de Friedland, no Estado da Baixa Saxônia, no noroeste do país, de onde serão distribuídos para diferentes localidades.

O Ministério do Interior da Alemanha afirmou no fim de semana que tentará considerar critérios como reagrupamento familiar, grau de vulnerabilidade e opções de uma boa integração na hora de receber os refugiados sírios.

Por sua vez, a Grécia iniciou também o processo de devolução dos imigrantes que chegam às ilhas do país para a Turquia, com o envio de 3 navios com 202 pessoas a bordo, a maior parte delas com origem no Paquistão e em Bangladesh.

O acordo firmado entre as partes ficou conhecido como "um para um". A cada sírio aceito pela União Europeia, outro em situação irregular será devolvido ao território turco. /EFE