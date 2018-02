Refugiados sírios começam a chegar na Áustria

Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, Karl-Heinz Grundboeck, o plano é trazer o resto das pessoas para a Áustria "o mais rápido possível", contudo a autoridade não deu uma data precisa para quando os últimos refugiados chegarão no país.

Os quatro membros da família são cristão e, por isso, organizações criticaram o processo de seleção do governo. Entre os argumentos contrários aos métodos oficiais, muitos dizem que os cristão tiveram prioridade.

O representante do governo afirmou que foram escolhidas pessoas dos grupos mais ameaçados: crianças e minorias, incluindo grupos religiosos. Fonte: Associated Press.