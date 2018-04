''Regenerado'', Kadafi supera isolamento líbio

Apenas cinco anos atrás, a Líbia enfrentava um duro isolamento político e econômico e constava na lista americana de patrocinadores do terrorismo. Mas às vésperas de completar 40 anos no poder, o líder líbio Muamar Kadafi deixou de ser o "cachorro louco do Oriente Médio", como o chamava o ex-presidente americano Ronald Reagan, para tornar-se um aliado cortejado pelas potências. Kadafi retomou relações diplomáticas com os EUA, fechou um acordo de cooperação com a União Europeia, conquistou a presidência rotativa da União Africana e, como representante do continente, foi convidado para participar da próxima reunião do G-8, em julho, na Itália. Se aceitar participar da cúpula do G-8, ele ainda terá a oportunidade histórica de encontrar-se pela primeira vez com um presidente americano. "Ele é um político inteligente, percebeu que o confronto com o Ocidente não era uma boa ideia porque o Ocidente é muito mais forte", afirmou ao Estado George Joffé, pesquisador do Centro de Estudos Internacionais da Universidade Cambridge. "Abandonou o terrorismo e aproximou-se da comunidade internacional o máximo possível." Segundo Joffé, Kadafi precisa dos investimentos ocidentais para sua indústria de petróleo e gás, assim como os países europeus e os Estados Unidos precisam de seu gás e petróleo. A Europa quer ainda a ajuda de Kadafi para deter a imigração ilegal. Com a melhora da patrulha costeira entre Espanha e Marrocos, aumentou o número de africanos que tenta cruzar o Mediterrâneo mais a leste. Segundo o Ministério do Interior da Itália, em 2008 chegaram à costa do país quase 37 mil imigrantes vindos da Líbia, número 75% maior em relação a 2007. Para tentar fechar a rota, a UE ofereceu uma ajuda de 20 milhões ao governo Kadafi. Apesar de ser um ditador com o currículo repleto de apoio a grupos rebeldes e terrorismo internacional, desde os atentados de 11 de Setembro Kadafi parece ter aderido ao esforço mundial de combate ao extremismo islâmico. Em uma declaração emblemática, em 2001 chamou os taleban do Afeganistão de "promotores sem Deus de um Islã político". "Acho que todos, estudiosos e políticos, concordam que Kadafi vai continuar a cooperar com ações de contraterrorismo", afirmou Dana Moss, membro do Washington Institute. INDENIZAÇÃO O esforço de aproximação com o Ocidente ganhou força em 2003, quando a Líbia abandonou seu programa de armas e concordou em pagar US$ 2,7 bilhões em indenizações às famílias dos 270 mortos no voo da Pan Am 103, alvo de um atentado em 1988. Mas a cooperação com o governo líbio deve ser vista com cautela por seus novos parceiros internacionais, alerta Dana. "Kadafi continua terrível quanto aos direitos humanos, reformas políticas internas e atuação no conflito entre Israel e árabes", disse. "Além disso, ele tem um lado pouco diplomático, que tende a constranger seus interlocutores." O presidente francês, Nicolas Sarkozy, sentiu na pele o lado "pouco diplomático" de Kadafi, em 2007, na visita do líbio a Paris. No primeiro convite de um líder ocidental em muito tempo, ele fez críticas ao governo francês. "Antes de me falar sobre direitos humanos, vocês deveriam assegurar que todos os imigrantes tenham esses direitos em seu país", afirmou. "Pelo passado de Kadafi, o melhor é não depender dele. Ele é inteligente sim, mas megalomaníaco", diz Joffé. Em agosto, por exemplo, reuniu vários reis, sultões e xeques africanos e proclamou-se "rei dos reis". Seu sonho é fundar os "Os Estados Unidos da África". "Parece bobo, mas a declaração causou mal-estar. Por isso, Kadafi não deve crescer mais no cenário internacional."