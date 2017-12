Regente do Nepal diz que mortes foram "acidente" O regente do Nepal garantiu hoje que a morte de oito membros da família real ocorreu por causa de disparos ?acidentais? de uma arma automática, contradizendo autoridades que haviam afirmado que o príncipe herdeiro havia atirado deliberadamente em seus parentes, por causa de uma disputa em torno de seu casamento. Em uma declaração oficial por escrito, o regente, príncipe Gyanendra, afirma que os tiros que mataram o rei Birenda, a rainha e seis outros membros da família real foram disparados acidentalmente. A nota do regente não cita o príncipe herdeiro Dipendra, que desde a tragédia é mantido vivo com o auxílio de máquinas, como responsável.