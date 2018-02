Região boliviana terá Assembléia Autoridades do departamento (Estado) boliviano de Santa Cruz anunciaram ontem o que dizem ser mais um passo em seu projeto para obter autonomia de La Paz. A partir de agora, a máxima autoridade eleita da região, que na Bolívia é chamada de "prefecto", será designada pelo termo "governador". Além disso, o Conselho Departamental foi transformado numa Assembléia Legislativa local provisória. Ela deverá convocar eleições em até 90 dias para formar uma nova Assembléia, que poderá fazer leis. O vice-presidente, Álvaro Garcia Linera, qualificou as medidas de ilegais e desdenhou: "Eles podem se chamar do que quiserem".