Regime Assad tenta tornar massacres 'invisíveis'

Para grupos rebeldes sírios, o regime de Bashar Assad passou a operar segundo uma nova estratégia de guerra: de um lado, conduz a maior ofensiva em 11 meses de distúrbios, enquanto, de outro, tenta tornar o massacre invisível, colocando deliberadamente jornalistas ocidentais como alvo da repressão.

Ontem, ao mesmo tempo em que os dois jornalistas ocidentais - dos EUA e da França - eram mortos por tropas de Assad em Homs, o Exército ampliou a ofensiva para Deraa, destruindo quarteirões inteiros. Foram pelo menos 80 mortos ontem só em Homs, segundo a oposição e moradores da cidade. Na terça-feira, 100 foram mortos nos bombardeios e 27 jovens executados pelo regime, acusados de "terrorismo".

Outra novidade: Damasco teria começado a usar sua aviação para os ataques contra o que diz ser "focos terroristas", mas a oposição e grupos internacionais de defesa dos direitos humanos afirmam ser alvos civis.

O Estado está acompanhando uma unidade rebelde, posicionada na fronteira entre a Jordânia e a Síria. As informações recebidas pelos rebeldes indicam que Assad quer a submissão total de Homs e Deraa, duas das cidades onde a oposição tem reunido mais adeptos.

O objetivo é liquidar os focos de oposição antes do referendo que o ditador planeja realizar no domingo sobre uma nova Constituição. Assim, mostraria que a população o apoia.

Antes dos ataques de ontem, helicópteros sobrevoaram Homs, enquanto alertas eram lançados à população, sugerindo que abandonassem as armas. Em Deraa, metade dos moradores já deixou a cidade. "Quem pode foi para outro lugar ou para o exterior", disse Bassam Nohi, ex-morador de Deraa.

Escolas estão fechadas, as mulheres não saem às ruas há dias e, em pleno inverno, não há energia elétrica para fazer funcionar os aquecedores.

Parte da estratégia passou a ser também a de tornar a ofensiva invisível. O ataque contra o apartamento onde estavam os jornalistas na área controlada pelos rebeldes não foi um acidente, mas uma ação calculada do regime para tentar impedir que informações sobre o massacre sejam transmitidas. Segundo os rebeldes, o regime ordenou a suas tropas que "atirem para matar" se encontrarem jornalistas em situação ilegal na Síria. O fluxo de correspondentes estrangeiros em Homs e outras cidades nos últimos dias teria enfurecido as autoridades.

Propaganda. Durante a Primavera Árabe, os ataques contra jornalistas ocidentais foram constantes. Tanto o deposto líder egípcio, Hosni Mubarak, quanto o líbio, Muamar Kadafi, ordenaram a perseguição a repórteres estrangeiros. Agora, o padrão se repete.

Ontem, o regime levou para Deraa, um dos epicentros da resistência, um grupo de jornalistas russos e italianos para mostrar como a ação dos "terroristas" destruiu prédios públicos. A imprensa ainda visitou áreas que estariam "em situação normal" e o tour chegou a ser transmitido pela agência nacional síria.

Horas depois, já com os jornalistas fora da área, os militares sírios cercaram a cidade com artilharia e tanques. Da cidade jordaniana de Al-Ramtha, a reportagem do Estado pode ouvir rajadas de metralhadoras e explosões. Rebeldes que cruzavam a fronteira levando e trazendo abastecimento e informações disseram ter visto comboios de militares. Pelo telefone, os poucos moradores que ainda continuam na cidade não escondiam aos rebeldes na fronteira que temiam um "ataque final" por parte do regime.

Enquanto a ofensiva ganhava força, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) começou a negociar o estabelecimento de um corredor humanitário e a suspensão dos ataques para poder resgatar os feridos. A ideia é que o regime e os rebeldes aceitem uma interrupção de duas horas diárias nos confrontos para permitir que os feridos sejam socorridos.

Em declarações ao Estado, os rebeldes afirmam temer que a pausa seja usada por Assad para outra ofensiva.