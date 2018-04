Regime censura imprensa; EUA fazem apelo ao site Twitter O Departamento de Estado dos EUA admitiu ontem ter solicitado ao Twitter que mantenha seus serviços funcionando regularmente. O objetivo é garantir que manifestantes no Irã contrários à reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad consigam trocar informações entre si e enviar notícias para fora do país livremente por meio de redes sociais virtuais. O Twitter havia programado uma manutenção de seu sistema na segunda-feira que o deixaria fora do ar por algumas horas. No entanto, segundo funcionários americanos que pediram anonimato, a empresa decidiu postergar o reparo após a intervenção do Departamento de Estado. Segundo a companhia, a manutenção foi adiada "porque o Twitter está sendo uma importante ferramenta de comunicação no Irã". Desde ontem, jornalistas estrangeiros enviados ao país persa estão proibidos de sair às ruas para cobrir as manifestações. Com o veto, redes virtuais tornaram-se uma das poucas formas de difusão de informação sobre a onda de protesto e repressão iniciada no sábado, após a divulgação da suposta vitória de Ahmadinejad. A imprensa costuma ser uma das principais fontes de informação sobre o Irã dos EUA, que não têm representação oficial em Teerã. Contudo, o uso frequente da rede virtual pelos partidários do principal candidato reformista derrotado, Mir Hossein Mousavi, teria levado o Departamento de Estado a montar times de monitoramento do Twitter, Facebook, blogs iranianos e outros serviços virtuais. "Temos aqui gente de olho", garantiu um funcionário da diplomacia americana à rede de notícias CNN. "E tem aparecido mensagens bem interessantes." Ian Kelly, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, negou que intervir junto ao Twitter seja uma forma de ingerência na disputa política do Irã. "(O pedido ao Twitter) significa dar às vozes de iranianos uma chance de serem ouvidas. Um dos canais nos quais elas são essas novas mídias", disse Kelly. RESISTÊNCIA À CENSURA Após sucessivos bloqueios do Twitter pelo governo iraniano depois das eleições presidenciais, os usuários do serviço de microblogs lançaram ontem mais uma ação de resistência à censura. Além da divulgação de proxys alternativos para a conexão - "máscaras" que escondem a nacionalidade do internauta -, agora ganha força no site uma campanha que pede que todos os perfis tenham Teerã, capital iraniana, como cidade natal, e ajustem a data de acordo com o horário do Irã. A medida serviria para confundir os censores iranianos, que têm reprimido protestos também na internet.