Regime cubano prende cerca de 50 em funeral de ativista Cerca de 50 pessoas foram presas ontem perto do templo onde foi celebrada a missa fúnebre em memória ao dissidente Oswaldo Payá - morto no domingo em uma colisão de carro. Os detidos, entre eles o ativista Guillermo Fariñas, foram levados pelas autoridades cubanas em dois ônibus que Igreja Católica havia reservado para levá-los até o cemitério onde Payá foi sepultado, segundo a France Presse. Eles não viram o enterro. Segundo a blogueria e colunista do Estado Yoani Sánchez, alguns dos detidos foram soltos horas depois.