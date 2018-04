Regime denuncia ingerência de Washington

O governo iraniano acusou ontem os Estados Unidos de estar por trás das manifestações que paralisam Teerã desde sábado, após o anúncio de que o presidente Mahmoud Ahmadinejad havia sido reeleito. A insatisfação tornou-se formal ontem, com a convocação do embaixador da Suíça, que representa os interesses americanos em Teerã. Os EUA e o Irã cortaram relações diplomáticas depois da Revolução Islâmica de 1979. Uma emissora estatal de TV culpou ontem Washington pelo que qualificou de interferência "intolerável" no debate eleitoral interno. O principal assessor de Ahmadinejad, Mojtaba Samareh Hashemi, disse ontem em entrevista que os EUA vão se arrepender de sua "interferência" na disputa eleitoral. Ele declarou que os comentários do presidente Barack Obama sobre as manifestações no Irã "tornarão as coisas mais difíceis" se os EUA tentarem engajar Teerã em conversações sobre a questão nuclear e outros temas. O Departamento de Estado dos EUA admitiu ter pedido à rede de miniblogs e mensagens de texto Twitter que adiasse a manutenção de seus serviços - o que tiraria o sistema do ar por algumas horas na segunda-feira. O Twitter vem sendo usado por partidários do ex-premiê Mir Hossein Mousavi como o principal meio de comunicação na organização de marchas e protestos num país onde os meios de comunicação estão sendo fortemente censurados desde que os resultados eleitorais foram contestados. Na tentativa de conter os protestos, Teerã ordenou o bloqueio de sites de relacionamento como o Facebook e o próprio Twitter, além de sites que apoiaram a candidatura do candidato reformista. Empresas que prestam serviço de e-mail também tiveram suas páginas bloqueadas para os usuários iranianos, por ordem do governo. A Guarda Revolucionária iraniana - que controla grande parte dos programas de defesa do Irã - disse, por meio da imprensa oficial, que tomaria medidas contra "sites de notícias desafiadores" que estavam encorajando as manifestações. MUDANÇA Em Washington, o funcionário encarregado das relações dos EUA com o Irã, Dennis Ross, foi transferido do Departamento de Estado para a Casa Branca, onde aparentemente terá mais influência nas decisões do Conselho de Segurança Nacional.